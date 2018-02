Staatsoper: Renovierung um weitere 40 Millionen Euro teurer

Warnende Stimme gab es genug: Die Renovierung der Staatsoper Unter den Linden wird ein Fass ohne Boden. Jetzt liegt eine neue Rechnung vor. Sie muss nicht die letzte sein.

Berlin (dpa/bb) - Abgerechnet wird am Ende: Die Kosten für die Sanierung und den Umbau der Staatsoper Unter den Linden bewegen sich jetzt bei knapp 440 Millionen Euro, fast 40 Millionen mehr als bisher vorausgesagt. Vier Monate nach der Wiedereröffnung des historischen Hauses legte die Berliner Senatsbauverwaltung am Mittwoch eine neue Gesamtsumme für das Projekt vor. Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) informierte dazu den Ausschuss für Stadtentwicklung im Abgeordnetenhaus.

Als Grund für die Verteuerung nannte die Bauverwaltung unter anderem beschleunigte Bauarbeiten. Nur so habe die Staatsoper rechtzeitig am 3. Oktober wieder eröffnen und der Regelbetrieb am 7. Dezember beginnen können. Andernfalls hätte das Ensemble von Generalmusikdirektor Daniel Barenboim erst zur Saison 2018/2019 wieder in ihrem historischen Haus spielen können.