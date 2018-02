CDU macht Druck: Senat muss Tegel-Volksentscheid umsetzen

Im Vorjahr erlitt der Berliner Senat bei der Volksabstimmung für die Offenhaltung Tegels eine schwere Klatsche. Seither deutet jedoch nichts darauf hin, dass sich an den Schließungsplänen etwas ändert. Der CDU platzt nun der Kragen.

Als Reaktion auf den Volksentscheid hatte der Senat den früheren Bundesverwaltungsrichter Stefan Paetow mit einem Gutachten insbesondere zur Frage beauftragt, ob eine Tegel-Offenhaltung rechtlich überhaupt machbar ist. In dem Mitte Januar vorgelegten Gutachten kam er zu dem Schluss, dass dies allenfalls theoretisch möglich ist. Der Senat, der erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken sieht, sah sich in dem Gutachten bestätigt.

Die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus kommt in einer am Mittwoch vorgelegten Stellungnahme zu dem Gutachten zu ganz anderen Schlüssen. Der Widerruf des Widerrufs der Tegel-Betriebsgenehmigung und eine Planfeststellung sowie nötige Änderungen an der Landesentwicklungsplanung seien parallel umzusetzen. Änderungen an der gemeinsamen Landesplanung mit Brandenburg seien im Einvernehmen mit dem Nachbarland ohne den Bund möglich. Falsch sei die lange vorgetragene Behauptung des Senats, der BER-Betrieb sei rechtlich ohne Tegel-Schließung gar nicht möglich.