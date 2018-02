Experten der Polizei waren vor Terroranschlag überlastet

Die Terror-Experten der Berliner Kriminalpolizei klagten vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt über massive Arbeitsüberlastung - gleichzeitig ging der Leiter des Islamismus-Dezernats im LKA privaten Nebentätigkeiten nach. Im Jahr 2016 übte er an 36 Tagen eine genehmigte Nebentätigkeit aus, unter anderem als Seminarleiter für eine private Sicherheitsakademie, wie «Zeit Online» am Mittwoch berichtete. Die Polizei bestätigte das und teilte mit, der Dezernatsleiter habe «alle Dienstpflichten uneingeschränkt erfüllt».

Mehrere Berliner Kriminalpolizisten, die 2016 für die Überwachung von islamistischen Gefährdern zuständig waren, sowie auch die verantwortliche Abteilungsleiterin im Landeskriminalamt (LKA) hatten in den vergangenen Wochen im parlamentarischen Untersuchungsausschuss erneut die heftige Arbeitsbelastung vor zwei Jahren betont. Immer wieder sei das Thema schriftlich mit sogenannten Überlastungsanzeigen und auch mündlich bei der Vorgesetzten angesprochen worden.

Terrorermittler aus Nordrhein-Westfalen warfen in den Befragungen im Ausschuss den Berliner Kollegen vor, nicht immer greifbar gewesen zu sein.

Im Lauf des Jahres 2016 referierte der Dezernatsleiter laut «Zeit Online» bei jeweils mehrtägigen Seminaren für Krisenmanager am Frankfurter Flughafen, in Köln und in Stuttgart. Die Nebentätigkeiten sind laut der Berliner Polizei seit 2005 genehmigt worden. Auch für 2018 taucht der Dezernatsleiter weiter als Referent bei angekündigten Seminaren auf.