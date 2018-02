dpa

Zu wenig Kitaplätze: Eltern klagen jetzt auch in Neukölln

Angesichts fehlender Kita-Plätze in Berlin und hilfloser Behörden weiten sich die Klagen erboster Eltern aus. Nun ging auch im Bezirk Neukölln die erste Klage einer Familie auf Zuteilung eines geeigneten Platzes für die Kinderbetreuung ein. Das teilte der Neuköllner Jugendstadtrat Falko Liecke am Dienstag mit. Die Eltern strengten vor dem Verwaltungsgericht ein Eilverfahren gegen das Land Berlin an, um ihren Anspruch, der ab Ende Februar gilt, durchzusetzen. Wann eine Entscheidung fällt, steht noch nicht fest. Liecke kritisierte wie andere Bezirkspolitiker den Senat.

