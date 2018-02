dpa

Gefängnis Heidering: 33-Jähriger tot in Zelle gefunden

Im Männer-Gefängnis Heidering ist ein 33-Jähriger tot in seiner Zelle gefunden worden. Es habe zuvor keine Anzeichen für einen Suizid gegeben, teilte ein Sprecher der Justizverwaltung am Dienstag auf Nachfrage mit. Der Tote war bereits am Sonntag entdeckt worden. Der suchtkranke Mann verbüßte den Angaben zufolge seit dem 8. Februar eine Ersatzfreiheitsstrafe im geschlossenen Vollzug.

Er war zu einer Geldstrafe wegen des Führens von Waffen und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz verurteilt worden, konnte oder wollte aber nicht zahlen. Die Haft wäre am 23. April zu Ende gewesen. Es ist der zweite Suizid eines Berliner Gefangenen in diesem Jahr. 2017 nahmen sich in den Gefängnissen der Hauptstadt sieben Inhaftierte das Leben.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. Februar 2018 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen