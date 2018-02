Volleys wollen klaren Sieg - Netzhoppers «das Bestmögliche»

Ihren Aufwärtstrend unter dem neuen Trainer Stelian Moculescu wollen die Berlin Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) im Bundesliga-Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht Bergische Volleys Solingen bestätigen. «Da muss ein 3:0-Sieg her», fordert Diagonalangreifer Paul Carroll unmissverständlich. Anspruchsvoller ist da die Aufgabe der Netzhoppers KW-Bestensee, die am gleichen Tag (19.00 Uhr) die Alpenvolleys Haching zu Gast haben.

Die BV Solingen haben in dieser Saison noch keinen einzigen Punkt geholt. Nur acht Sätze konnten sie in 16 Spielen für sich entscheiden, so etwa beim 3:1-Sieg im Hinspiel gegen die BR Volleys. Eine Partie, die bereits früh darauf hindeutete, dass die Berliner mit ihrem Trainer Luke Reynolds nicht glücklich werden würden. Unter Reynolds-Nachfolger Moculescu hat sich bereits einiges zum Besseren gewendet, zum Beispiel «gewisse Dinge in der psychologischen Führung», wie Manager Kaweh Niroomand beobachtet hat: «Die Mannschaft zeigt jetzt mehr Emotionen.»