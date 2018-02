Restaurant in Charlottenburg brennt

In einem Restaurant in Berlin-Charlottenburg hat es am Dienstagmorgen eine Verpuffung gegeben, anschließend brannte es. Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Schlüterstraße, wie ein Sprecher mitteilte. Zehn Anwohner wurden in Sicherheit gebracht und in einem naheliegenden Hotel untergebracht. Verletzt wurde niemand.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. Februar 2018 08:50 Uhr

Quelle: dpa

