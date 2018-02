dpa

Flammen schlagen aus dem Dach: Brand in Neukölln

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Neukölln ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern und in einem Video der Feuerwehr war zu sehen, wie aus dem Gebäude in der Richardstraße Flammen aus dem Dachstuhl schlugen. Verletzt wurde niemand, wie die Einsatzkräfte über Twitter mitteilten. Der Brand habe in mehreren Geschossen und unterm Dach bekämpft werden müssen. 130 Feuerwehrleute waren vor Ort. Am Abend meldete die Feuerwehr, dass sie den Brand unter Kontrolle habe. Auf einer Fläche von 200 Quadratmetern habe es gebrannt. Die Aufräumarbeiten dauerten am Abend an.

Letzte Änderung: Montag, 19. Februar 2018 22:00 Uhr

Quelle: dpa

