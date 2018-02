dpa

Berlin knüpft neue Olympia-Bewerbung an Bedingungen

Berlin steht einer neuen Olympia-Bewerbung grundsätzlich positiv gegenüber, knüpft sie aber an Bedingungen. «Ich bin davon überzeugt, dass Olympische Spiele für die Sportbegeisterten in unserer Stadt eine großartige Sache wären», sagte Berlins Sportsenator Andreas Geisel (SPD) der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Klar sei aber auch, «dass wir Olympische Spiele neu denken müssen». Bewerbungen einzelner Städte halte er nicht mehr für zeitgemäß. «Wenn wir Olympische Spiele nach Deutschland holen wollen, dann müssen wir dies als nationale Angelegenheit betrachten und uns entsprechend bundesweit aufstellen für eine Bewerbung.»

In der Koalitionsvereinbarung von Union und SPD ist die Entwicklung einer Strategie für Großsportveranstaltungen in Deutschland enthalten. Die «Berliner Morgenpost» (Montag) hatte berichtet, Berlin prüfe einen neuen Anlauf für Olympia. Der Präsident des Landessportbundes (LSB), Klaus Böger, bestätigte dem Blatt, dass es Gespräche gebe, man aber als organisierter Sport «sehr sorgfältig» vorgehen müsse.

In der vergangenen Woche hatte sich der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) für eine neue deutsche Olympia-Bewerbung stark gemacht. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte er am Rande der Winterspiele in Pyeongchang: «Ich fände es gut, wenn wir uns noch einmal bewerben würden. Der einzige Ort, der eine Chance hätte, wäre Berlin.» Zuletzt war die Bewerbung Hamburgs um die Spiele 2024 in einer Volksabstimmung gescheitert. Auch Münchens Kandidatur um die Winterspiele 2022 war von den Bürgern abgelehnt worden.

Letzte Änderung: Montag, 19. Februar 2018 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen