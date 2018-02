Entschädigung für Schäden durch Polizei-Schießstände

Führte die Arbeit in Schießständen der Polizei zu Erkrankungen? Eine Studie soll das klären. Aber unabhängig davon soll es schon konkrete Zahlungen an Schießtrainer geben.

Berlin (dpa/bb) - In der Affäre um schadstoffbelastete Schießstände der Berliner Polizei rückt eine Entschädigung von kranken Polizisten näher. Derzeit werde eine unabhängige Bewertungskommission eingesetzt, kündigte Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses an. Die dreiköpfige Kommission aus einer Sozialrichterin und zwei Ärzten solle die Forderungen und ärztlichen Belege der betroffenen Schießtrainer und Polizisten prüfen.