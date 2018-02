dpa

Nach Niederlage: Hofschneider kündigt Aufarbeitung an

Union Berlin geht mit seinen nur noch kleinen Aufstiegschancen weiter schlampig um. Durch die Niederlage in Braunschweig wurde der Anschluss an den Relegationsrang verpasst. Gegen Sandhausen soll die Wiedergutmachung gelingen.

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin kommt derzeit als graue Maus daher. Durch die verdiente 0:1-Niederlage am Sonntag bei Eintracht Braunschweig rückten die Aufstiegsränge in noch größere Ferne. Die Köpenicker fielen auf Platz zehn zurück. Vor dem nächsten Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Tabellenvierten SV Sandhausen besteht in Köpenick verstärkter Gesprächsbedarf.

Das Stimmungshoch nach dem 3:1-Heimsieg gegen den damaligen Tabellenführer Fortuna Düsseldorf aus der Vorwoche verflog jedenfalls rascher als gedacht. «Wir haben vieles von dem vermissen lassen, was wir gegen Düsseldorf in die Waagschale geworfen haben», sagte Trainer André Hofschneider. «Insgesamt werden wir etwas länger brauchen, dieses Spiel intensiv in den Köpfen aufzuarbeiten. So kann man kein Zweitligaspiel angehen.»

Hofschneider gefiel vor allem die erste halbe Stunde der Partie nicht, in der die zuvor in fünf Heimspielen sieglosen Braunschweiger durch den gebürtigen Berliner Ken Reichel zum entscheidenden Treffer gekommen waren. Aber auch im weiteren Spielverlauf trat Union nicht wie ein Aufstiegsanwärter auf. Torgelegenheiten wie die von Angreifer Sebastian Polter kurz vor Spielende hatten Seltenheitswert. «Wir haben auch zu wenige Torchancen herausgespielt. In der letzten Woche gegen Düsseldorf hatten wir noch über 20 Torschüsse», sagte Verteidiger Christopher Trimmel. «Da muss in Braunschweig mehr kommen. In der ersten Halbzeit gab es viel Pingpong, also sehr viele Fehlpässe. Wir müssen ruhiger spielen.»

Der nächste Gegner Sandhausen gehört zu den Mannschaften, die im Stadion An der Alten Försterei besonders gern gesehen sind. Union konnte die bisherigen fünf Heimspiele in der 2. Liga allesamt gewinnen. Lediglich in der Drittligasaison 2008/09 nahm Sandhausen einen Zähler aus Berlin mit. Die Partie fand jedoch seinerzeit im Jahn-Sportpark in der Berlin-Mitte statt.

Hoffnung macht Hofschneider auch die Rückkehr von Mittelfeldspieler Felix Kroos. Die Gelbsperre des Kapitäns ist abgelaufen. «Man hat deutlich gesehen, wie wertvoll er für uns ist», sagte Hofschneider in Braunschweig. Allerdings konnte auch Kross in den letzten Wochen nur selten richtig überzeugen. Ersetzt werden muss dagegen der in Braunschweig schwach agierende Offensivmann Akaki Gogia. Er sah am Sonntag die fünfte Verwarnung.

