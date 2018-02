ALBA-Manager nach Final-Pleite gegen Bayern «auf Augenhöhe»

Die erste Enttäuschung nach der unglücklichen 75:80-Pleite im Pokalfinale gegen Bayern München wich bei den ALBA-Verantwortlichen dann doch - und machte einem gewissen Stolz über die starke Vorstellung des eigenen Teams Platz. «Am Ende haben nur Kleinigkeiten gefehlt. Wir sind auf Augenhöhe», sagte Manager Marco Baldi. Und das, obwohl ALBA ein «viel kleineres Budget als die Bayern» zur Verfügung hat, wie Sportdirektor Himar Ojeda zu bedenken gab.

Die Berliner schnupperten am Sonntag an der Überraschung und hatten die favorisierten Bayern am Rande einer Niederlage. Im letzten Viertel lagen sie bereits mit zehn Punkten vorn. «Wir hatten die Chance zum Sieg», sagte auch Trainer Aito Garcia Reneses. Doch in der Schlussphase ging ALBA die Luft aus. «Am Ende hat der eine oder andere vielleicht zu viel nachgedacht», vermutete Baldi.