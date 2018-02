Leiche in abgebrannter Laube entdeckt

Berlin (dpa/bb) - Die Leiche eines Mannes ist in einer abgebrannten Laube in Berlin-Schmargendorf entdeckt worden. Der Tote wurde von einem Leichenspürhund in den Trümmern gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zuvor hätten Zeugen ausgesagt, dass ein Mann in der Laube gewohnt habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Leichnam wird nun in der Gerichtsmedizin untersucht, um die Identität des Toten festzustellen. Das Feuer in der Kleingartenanlage in der Mecklenburgischen Straße war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.15 Uhr ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 19. Februar 2018 10:30 Uhr

Quelle: dpa

