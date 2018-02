dpa

Identität der Leiche in abgebrannter Laube noch unklar

Zwei Tage nach dem Leichenfund in einer abgebrannten Laube in Berlin-Schmargendorf ist die Identität des Toten weiter unbekannt. Eine für Dienstag angesetzte Obduktion solle dazu nähere Erkenntnisse bringen, sagte ein Polizeisprecher. So könne festgestellt werden, ob der Mann eventuell durch Gewalteinwirkung gestorben ist. Derweil untersuchten Brandermittler die Ursache für das Feuer, das in der Nacht zum Sonntag in einer Kleingartenanlage ausgebrochen war. Tagsüber hatte ein Leichenspürhund einen Toten in den Trümmern entdeckt. Zeugen zufolge wohnte ein Mann in der Laube.

Letzte Änderung: Dienstag, 20. Februar 2018 13:50 Uhr

Quelle: dpa

