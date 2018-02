dpa

Auto kracht gegen Fassade am Alexanderplatz

Ein Auto ist am frühen Montagmorgen am Alexanderplatz in Berlin gegen eine Häuserfassade gekracht. Der Wagen war von der Fahrbahn abgekommen, über eine Mittelinsel gefahren und dann gegen die Fassade geschleudert. Die Polizei machte zu dem Unfall zunächst keine Angaben. Ob Menschen verletzt wurden, war deshalb vorerst unklar. Der Bereich um die Unfallstelle wurde gesperrt.

Letzte Änderung: Montag, 19. Februar 2018 07:50 Uhr

Quelle: dpa

