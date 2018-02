dpa

Wieder Brand in Lichtenberger Hochhaus

In einem Hochhaus in Lichtenberg, in dem es an den vergangenen Tagen wiederholt gebrannt hat, ist am Sonntag erneut ein Feuer ausgebrochen. 50 Einsatzkräfte seien dort, teilte die Berliner Feuerwehr mit. Bereits am Mittwoch hatte im neunten Obergeschoss des 18-Geschossers Sperrmüll gebrannt. Am Freitag dann brannte Unrat im Treppenhaus. Am Samstagabend standen in zwei Etagen kleinere Papierhaufen in Flammen. All diese Feuer hatte die Feuerwehr schnell löschen können.

Letzte Änderung: Montag, 19. Februar 2018 05:40 Uhr

Quelle: dpa

