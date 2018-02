dpa

Brandserie in Lichtenberger Hochhaus - immer Abends

In einem Hochhaus in der Landsberger Allee hat es seit Mittwoch vier Mal gebrannt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung - und gerät dabei selbst in Gefahr.

Berlin (dpa/bb) - Viermal in fünf Tagen hat es in einem Hochhaus in Berlin-Lichtenberg gebrannt. Alle Feuer konnten schnell gelöscht werden, Verletzte gab es nicht. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Die Uhrzeit der Brände lag in allen Fällen zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr.

Zuletzt habe am Sonntagabend im zehnten Geschoss des Hauses Gerümpel gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Vier Erwachsene und drei Kinder seien von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden. 24 Bewohner seien vom Notarzt wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftungen untersucht worden - aber ins Krankenhaus gebracht wurde bis zum späten Sonntagabend niemand. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen.

Am Samstagabend hatten im sechsten und zwölften Stock des 18-Geschossers in der Landsberger Allee 175 kleinere Papierhaufen in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Am Freitag brannte Unrat im Treppenhaus des Wohnhauses. Bereits am Mittwoch hatte im neunten Obergeschoss Sperrmüll gebrannt.

Laut Berliner Medien gab es in dem Hochhaus in den vergangenen Wochen noch weitere Brände. So zählt die «Berliner Morgenpost» vier, die «B.Z.» sogar fünf Brände in den vergangenen Wochen, ein Feuer durch eine Silvesterrakete mitgerechnet.

Nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen versuchter Körperverletzung leitete die Polizei am Samstagabend ein Verfahren gegen einen Bewohner des Nachbarhauses ein: Er soll von seinem Balkon aus einen Böller auf die Polizisten geworfen haben, die am Brandort ermittelten. Nach Informationen der «Berliner Morgenpost» war er wegen der vielen Feuerwehreinsätze der vergangenen Tage genervt. Die Polizei nahm den Mann fest.

