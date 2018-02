Neunjähriger von Auto erfasst und verletzt

In Berlin-Friedrichshain ist ein neunjähriger Junge von einem Auto erfasst und verletzt worden. Rettungskräfte hätten den Jungen danach in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung über Nacht geblieben sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Junge war laut ersten Erkenntnissen der Ermittler auf der Grünberger Straße plötzlich hinter einem wartenden Lieferwagen hervorgelaufen, so dass der 48 Jahre alte Autofahrer nicht mehr ausweichen oder bremsen konnte.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Februar 2018 13:10 Uhr

Quelle: dpa

