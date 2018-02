Auto ausgebrannt: Verdächtiger festgenommen

In Prenzlauer Berg ist ein Auto komplett ausgebrannt. Das Feuer am Samstagabend habe außerdem einen neben dem Auto stehenden Anhänger beschädigt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Auto habe schon lange ohne Zulassung am Brandort in der Storkower Straße gestanden. Die Polizei nahm in der Nähe einen 20-Jährigen fest, der regelmäßig in dem Auto geschlafen haben soll. Er sei möglicherweise beim Rauchen eingeschlafen und habe so das Feuer verursacht, sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach Aufnahme seiner Personalien durfte der Mann wieder gehen.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. Februar 2018 11:10 Uhr

Quelle: dpa

