Duell der Frustrierten: Union Berlin in Braunschweig zu Gast

Auswärts konnte André Hofschneider mit dem 1. FC Union Berlin noch nicht gewinnen. Das soll sich nun ändern. Gastgeber ist Eintracht Braunschweig. Und der hat seine Heimstärke zuletzt verloren.

Berlin (dpa/bb) - Der 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig liegen weit hinter ihren Erwartungen zurück. Am Sonntag (13.30 Uhr) treten die beiden mit Aufstiegshoffnungen gestarteten Teams in Braunschweig gegeneinander an.