Luxus-Taubenhaus seit Umzug unbewohnt

Tierschützer haben das Luxus-Taubenhaus vom Potsdamer Platz vor dem Schrottplatz gerettet. Doch mehr als ein Jahr später tut sich noch immer nichts am neuen Standort Südkreuz.

Berlin (dpa/bb) - Das Luxus-Taubenhaus vom Potsdamer Platz steht auch gut ein Jahr nach seinem Umzug zum Südkreuz leer. Es werde nicht genutzt, so lange die Tauben im Bahnhof noch andere Brutmöglichkeiten fänden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. «Erst, wenn diese Zugänge verschlossen sind, ist eine Besiedelung des Taubenhauses sinnvoll», erläuterte er. Allerdings sei unklar, wann die Löcher im Bahnhof geschlossen werden sollen.

«Die Bahn muss endlich ihre Hausaufgaben machen», forderte Taubenexpertin Almut Malone. Sie hatte dafür gesorgt, dass das am Potsdamer Platz nicht mehr genutzte Taubenhaus nicht verschrottet, sondern an anderer Stelle wieder aufgebaut wird.

Das Taubenhaus stand seit 2012 etwa vier Jahre auf einem Dach am Potsdamer Platz. Es half dort, den Taubenbestand und somit den Dreck zu reduzieren. Regelmäßig wurden die Eier brütender Tauben von Tierschützern gegen Attrappen ausgetauscht. Da die Tiere sich am liebsten im Schlag aufhalten und dort auch den Großteil des Kots hinterlassen, landete weniger Dreck in der Umgebung. Weil das einst 100 000 Euro teure Taubenhaus aber einer Dachterrasse weichen musste, wurde es abgebaut.