Seniorin nach Unfall mit Straßenbahn in Lebensgefahr

Eine Straßenbahn hat in Berlin-Pankow eine 87-Jährige erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Frau habe die Tram der Linie M1 am Samstagvormittag vermutlich übersehen, als sie die Breite Straße überqueren wollte, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der 44 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Die Breite Straße war an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden gesperrt.

Letzte Änderung: Samstag, 17. Februar 2018 17:30 Uhr

Quelle: dpa

