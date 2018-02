dpa

Fördermittel für künstliche Befruchtungen kaum genutzt

Mehr als eine halbe Million Euro an Fördermitteln des Bundes für Kinderwunsch-Behandlungen sind allein im vergangenen Jahr in Berlin ungenutzt geblieben. Von 600 000 Euro, die der Bund dem Land zur Verfügung stellte, wurden lediglich rund 59 000 Euro an ungewollt kinderlose Paare ausgeschüttet. Das geht aus einer Antwort der Gesundheitsverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Florian Kluckert hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das übrig gebliebene Geld fließe an den Bund zurück, erklärte ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung auf Anfrage.

