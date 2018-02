dpa

Arbeitsmarkt wird offener für Menschen mit Behinderung

Menschen mit einer Behinderung finden in Brandenburg immer häufiger einen Arbeitsplatz. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Im Land haben Menschen mit Behinderung sehr gute Chancen, einen Job zu finden», sagte eine Sprecherin des Landesamts für Soziales und Versorgung (LASV). Die Anzahl der gewährten begleitenden Hilfen sei gestiegen, Kündigungsanträge für Menschen mit Behinderung rückläufig. Nach Angaben der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit ist die Zahl der schwerbehinderten Menschen, die in Betrieben mit mehr als 20 Mitarbeitern beschäftigt sind, in den vergangenen Jahren leicht gestiegen. 2015 waren es fast 24 600.

