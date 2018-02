Umbau der Hedwigs-Kathedrale genehmigt: Trotz Denkmalschutz

Jahrelang wurde gestritten, jetzt darf die St.-Hedwigs-Kathedrale umgebaut werden. Das Land Berlin hat dafür den Weg geebnet - gegen Vorgaben des Denkmalschutzes.

Aus verfassungsrechtlichen Gründen bleibe dem Land Berlin nichts anderes übrig, als dem Wunsch der Kirche zu entsprechen, teilte die Kulturverwaltung am Freitag mit. Liturgische Fragen hätten bei der Entscheidung den Vorrang vor dem Denkmalschutz, der Staat dürfe sich in Angelegenheiten der Kirche nicht einmischen.

Nach den Plänen des Erzbistums soll in der Kathedrale unter anderem die Öffnung vom Innenraum in die Krypta, ein besonderes Merkmal der Hauptkirche von Berlins 400 000 Katholiken, geschlossen werden. Der Entwurf hatte heftige Kritik und Proteste von katholischen Laien ausgelöst.

Das Erzbistum hatte den Antrag für den Umbau der Kathedrale und des benachbarten Bernhard-Lichtenberg-Hauses am Bebelplatz im August 2017 gestellt. Das Bezirksamt Mitte hatte dem Vorhaben teilweise zugestimmt, sich aber mit dem Landesdenkmalamt über wichtige Aspekte des Umbaus nicht geeinigt. In solchen Fällen entscheidet die Senatsverwaltung als Oberste Denkmalschutzbehörde.

Das Interesse am Erhalt eines Denkmals müsse in diesem Fall vor dem kirchlichen Recht auf Selbstorganisation zurücktreten. Das Erzbistum mit Bischof Heiner Koch habe plausibel den Zweck des Umbaus dargestellt, hieß es weiter in der Mitteilung. Allerdings wurde dabei auch Kritik an den Plänen laut.