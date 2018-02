Bouffier: Freilassung Yücels ist «gute Nachricht»

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und sein Stellvertreter Tarek Al-Wazir (Grüne) haben die angekündigte Freilassung von Deniz Yücel aus türkischer Haft begrüßt. «Das ist eine gute Nachricht, insbesondere für ihn persönlich und seine Familie», sagten Bouffier und Al-Wazir in einer Stellungnahme am Freitag. «Wir hoffen, dass Deniz Yücel bald wieder nach Deutschland zurückkehren kann und sich das Verfahren damit erledigt hat.»

In ihrer Stellungnahme betonten Bouffier und Al-Wazir, nun bleibe zu wünschen, «dass Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei wieder den Stellenwert bekommen, den sie in einer Demokratie haben müssen und die für uns in Europa unverzichtbar sind.» Gleichzeitig erinnerten sie, dass weiterhin deutsche Staatsbürger in der Türkei inhaftiert sind: «Wir hoffen, dass auch die übrigen inhaftierten deutschen Staatsbürger ebenfalls bald freikommen."