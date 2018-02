ALBA im Final Four: «Erste Chance, einen Titel zu holen»

Auf den neunmaligen Pokalsieger ALBA Berlin wartet im Halbfinale des Final Four gegen Bayreuth eine harte Aufgabe. Auch wenn die Albatrosse in diesem Duell als Favorit gelten - die größten Chancen auf den Pokal-Triumph werden Bayern München eingeräumt.

Berlin (dpa/bb) - Mit etwas Zurückhaltung geht Basketball-Bundesligist ALBA Berlin in das Pokal-Final-Four am Wochenende in Ulm. «Ich hab schon sehr viele solcher Turniere mitgemacht, da können immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren», glaubt Forward Luke Sikma. Deshalb geht der Fokus zunächst auch nur auf das Halbfinale gegen medi Bayreuth (Samstag, 20 Uhr). «Wir schauen nur auf dieses Spiel. Und danach werden wir ja sehen, was passiert», erklärt Sikma. Das andere Halbfinale bestreiten Gastgeber Ulm und Bayern München.