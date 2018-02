dpa

GroKo: Gut 21 500 Berliner SPD-Mitglieder können abstimmen

Nun wird es ernst für die SPD und für Deutschland. Der Mitgliederentscheid soll Klarheit darüber bringen, ob die große Koalition eine Neuauflage erlebt. Überschattet wird die Abstimmung vom jüngsten Personalchaos in der Partei.

Berlin (dpa/bb) - Das mit Spannung erwartete SPD-Mitgliedervotum über eine Neuauflage der großen Koalition mit der Union kommt auch in Berlin in Gang. Am Samstag sollen um die 21 000 Berliner Genossen zunächst den Koalitionsvertrag im Briefkasten finden. Am Montag oder Dienstag folgen dann die Abstimmungsunterlagen, wie die Bundespartei mitteilte. Diese können die Mitglieder dann ausgefüllt bis zum 2. März zurücksenden. Die Stimme ist nur dann gültig, wenn die beigefügte eidesstattliche Erklärung unterschrieben ist.

Die Sprecherin des SPD-Landesverbandes, Birte Huizing, rief alle Mitglieder zur Teilnahme an der Abstimmung auf. «Jede Stimme zählt», sagte sie. «Jedes Mitglied sollte sich vorher den Koalitionsvertrag genau durchlesen und sich überlegen, ob wir mit diesem Vertrag Verbesserungen für die Menschen in Deutschland und Berlin erreichen können.» Abgestimmt werde über Inhalte, betonte Huizing.

Mitmachen dürfen genau 21 579 Berliner Genossen. 675 davon leben im Ausland. Diese können im Unterschied zu den übrigen Parteimitgliedern online abstimmen. Vor dem Basisvotum hatte die Berliner SPD einen regelrechten Ansturm neuer Mitglieder erlebt. Vom 1. Januar bis zum Stichtag 6. Februar verzeichnete die Partei 2124 Neumitglieder. Ein Teil davon folgte dem Aufruf der Jusos, in die Partei einzutreten und gegen die GroKo zu stimmen. Welche Auswirkungen das auf das Abstimmungsergebnis hat, ist unklar. Feststehen soll es am 4. März.

Im Verlauf der Abstimmung will die Berliner SPD eine eigene Veranstaltung für alle Mitglieder organisieren, bei der GroKo-Befürworter und -Gegner zu Wort kommen sollen. Einen Termin gibt es Huizing zufolge noch nicht. Der Bundesparteivorstand organisiert Regionalkonferenzen, darunter eine am 24. Februar in Potsdam. Zu dieser sind auch die Berliner SPD-Mitglieder eingeladen.

Bundesweit können 463 723 SPD-Mitglieder darüber befinden, ob ihre Partei erneut in eine Koalition mit CDU und CSU unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) eintritt. In der Berliner SPD gibt es schon länger Widerstände dagegen. Der Landesvorstand hatte am 15. Januar mit großer Mehrheit Koalitionsverhandlungen abgelehnt - gegen das Votum von Partei- und Regierungschef Michael Müller. Zum ausgehandelten Koalitionsvertrag gab das Gremium kein Votum ab. Bekennender GroKo-Gegner ist SPD-Fraktionschef Raed Saleh.

Die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD waren am 7. Februar zu Ende gegangen. Seither machte die SPD mit Personalchaos Schlagzeilen, das sich womöglich auch auf den Mitgliederentscheid auswirkt. Martin Schulz kündigte in der Vorwoche zunächst an, dass er Außenminister werden und den Parteivorsitz abgeben will. Nach heftiger Kritik an diesem Vorpreschen gab er kurz darauf bekannt, dass er nicht in die Bundesregierung eintreten wolle.

Am vergangenen Dienstag nominierten die Spitzengremien der Partei Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles als neue Bundesvorsitzende. Bis zur Wahl am 22. April bei einem Sonderparteitag führt SPD-Vize Olaf Scholz die Partei kommissarisch. Bestrebungen, den Vorsitz sofort an Nahles zu übergeben, scheiterten am Widerstand einiger Landesverbände, darunter der Berliner SPD. Allerdings entzündete sich die Kritik eher am Verfahren, nicht an der Person Nahles. Der SPD-Landesvorstand stellte sich einstimmig hinter ihre Kandidatur.

Quelle: dpa

