dpa

Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 52-jährige Radfahrerin ist in Berlin-Pankow bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Den Unfall soll ein 48-jähriger Fußgänger ausgelöst haben. Der Mann überquerte am Donnerstagabend die Fahrbahn der Kastanienallee, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Taxi wollte demnach ausweichen und geriet dabei auf die Gegenspur. Das Fahrzeug prallte dort gegen ein anderes Taxi, das wiederum mit der Radfahrerin zusammenstieß. Mit schweren Verletzungen wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. Februar 2018 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen