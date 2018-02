Sofortprogramm für mehr Sicherheit im Gefängnis Tegel

Jetzt soll alles auf den Prüfstand. Nach der Flucht von zehn Gefangenen in Berlin herrscht hektische Betriebsamkeit, um Lücken bei der Sicherheit zu finden und zu schließen. Und für das gebeutelte, viel zu knappe Personal soll die Situation besser werden.

Berlin (dpa/bb) - Rund eine Woche nach der Flucht eines Gefangenen aus dem Gefängnis Tegel hat Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit angeordnet. Befristet sollen 50 neue Mitarbeiter eingestellt werden, um Personallücken zu schließen, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die neuen Mitarbeiter sollen demnach vorrangig in Tegel eingesetzt werden. Sie könnten aus Sicherheitsdiensten kommen und sollten keinen direkten Kontakt mit Gefangenen haben. Auch abgelehnte Bewerber für den Justizdienst, die etwa einen Test nicht schafften, könnten jetzt genommen werden.

Zudem müssen laut Behrendt Fahrzeugkontrollen intensiviert und die Sicherheitstechnik an den Pforten verbessert werden. Kurzfristig sollen für die Kontrollen Inspektionskameras angeschafft werden. Mittelfristig soll digitale Kontrolltechnik installiert werden. Zudem sollen Bedienstete «vertiefendes Praxistraining für besonders sicherheitsrelevante Aufgaben» bekommen.

Nach dem am vergangenen Mittwoch geflüchteten 24-Jährigen wird weiter bundesweit gefahndet. Er war vermutlich auf der Unterseite eines Lastwagens aus der Anstalt entkommen. Der Libyer Hamed Mouki hatte mit einer Attrappe seiner Person aus Kleidung, Stoffresten und Toilettenpapier in seinem Zellenbett erreicht, dass sein Fehlen erst am nächsten Morgen auffiel.