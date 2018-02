U-Ausschuss: Kripo in NRW hielt Anschlag für wahrscheinlich

Welche Gefahr ging vom späteren Terroristen Anis Amri aus? Das schätzten Experten bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Berlin laut einer Zeugenaussage höchst unterschiedlich ein.

Berlin (dpa/bb) - Wie gefährlich der spätere islamistische Attentäter Anis Amri war, haben Terrorexperten in Nordrhein-Westfalen und Berlin in den Monaten vor dem Anschlag sehr unterschiedlich eingestuft. So stellte es ein Zeuge vom Landeskriminalamt NRW am Freitag im Berliner Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag dar. In NRW sei Amri lange vor dem Anschlag als sehr gefährlich eingeschätzt worden. Die Berliner Kripo habe Amri hingegen Anfang 2016 für weniger gefährlich und einen Anschlag in Deutschland für nicht wahrscheinlich gehalten.