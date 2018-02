Krupp zieht positives Fazit des Eisbären-Camps in den USA

Uwe Krupp blickt trotz einer Testspiel-Niederlage und einigen verletzten Spielern zufrieden auf das erstmalige Trainingslager der Eisbären Berlin in den USA zurück. «Trotzdem war es eine positive Woche. Die Trainingseinheiten waren sehr gut», sagte der Eisbären-Trainer vor der Rückreise des Teams aus der Deutschen Eishockey-Liga am Donnerstag.

Die achttägige Trainingsreise in die USA war durch die Kooperation mit den Los Angeles Kings zustande gekommen. Zusammen mit den Eisbären gehört der Club aus der National Hockey League (NHL) zur Anschutz Entertainment Group. Vier Tage nutzten die Berliner das Trainingszentrum der Kings in Los Angeles, zwei weitere Tage trainierten sie im 90 Kilometer östlich gelegenen Ontario. Dort gab es gegen das Kings-Farmteam Ontario Reign eine 3:6-Niederlage. Für Stürmer Martin Buchwieser stand das Sportliche beim US-Tipp weniger im Vordergrund. «Gerade als Mannschaft war das Camp ein Schritt in die richtige Richtung», sagte der im Sommer nach Berlin gewechselte Bayer: «Das Team ist in den Tagen in Kalifornien wieder etwas mehr zusammengewachsen. Für den Teamzusammenhalt war die Woche sehr wichtig.» Abseits der Eisfläche gab es eine Radtour entlang des Pazifikstrandes oder einen Bootstrip hinaus auf das Meer. Insgesamt hieß es in der Olympia-Pause Kräfte sammeln für die entscheidende Meisterschaftsphase. Für die abschließenden drei Hauptrundenspiele wollen die Eisbären Nürnberg noch von Platz zwei verdrängen.