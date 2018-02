Filmbranche gründet Beschwerdestelle gegen Missbrauch

Angesichts von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen in der Filmbranche wollen mehr als zwölf Verbände eine Anlaufstelle für Betroffene gründen. Das teilten die Beteiligten am Donnerstag zum Auftakt der Berlinale mit. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird den Aufbau des Projekts, wie in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur angekündigt, mit bis zu 100 000 Euro unterstützen. Edith Forster vom Bundesverband Regie erklärte, als nächster Schritt werde ein Förderverein gegründet. Die Beschwerdestelle solle aller Voraussicht nach im März die Arbeit aufnehmen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Februar 2018 12:40 Uhr

Quelle: dpa

