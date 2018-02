Auto rast in U-Bahneingang: Fahrer auf der Flucht

War es wieder ein illegales Autorennen? Am frühen Morgen rast ein Auto in den Eingang einer U-Bahnhofstation im Wedding. Die Beteiligten flüchten, der Unfallwagen stellt sich als gestohlen heraus.

Berlin (dpa/bb) - Ein Auto ist in der Nacht zum Donnerstag in den Eingang der U-Bahnhof-Station Reinickendorfer Straße in Berlin-Wedding gerast. Die Polizei prüft, ob ein illegales Rennen Hintergrund ist. Es habe einen Unfall mit zwei beteiligten Wagen gegeben, sagte ein Sprecher. Gesucht würden drei Männer, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen sollen. Ereignet habe sich der Unfall gegen 3 Uhr, Passanten seien nicht verletzt worden.