Auto fährt in Eingang von U-Bahnhof im Wedding

Ein Auto ist in der Nacht zum Donnerstag in den Eingang der U-Bahnhof-Station Reinickendorfer Straße in Berlin-Wedding gefahren. Es habe einen Unfall mit zwei beteiligten Wagen gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Mindestens zwei Menschen seien flüchtig, hieß es. Passanten seien nicht verletzt worden. Es werde geprüft, ob es sich um ein illegales Rennen handelte. Auf der Internetseite von «B.Z.» und «Bild»-Zeitung war ein komplett zerbeultes Auto vor dem Eingang des U-Bahnhofs zu sehen.

Immer wieder liefern sich in Berlin Fahrer Rennen, etwa im Dezember in Kreuzberg mit zwei Verletzten und acht beschädigten Autos. Vergangenes Jahr wurden zwei Männer erstmals wegen Mordes verurteilt. Die beiden damals 24- und 26-Jährigen hatten bei einem illegalen Autorennen in der Nähe des Kaufhauses KaDeWe einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Mann starb.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Februar 2018 10:20 Uhr

Quelle: dpa

