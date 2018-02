dpa

Mann von Tram erfasst und schwer verletzt

Ein 38 Jahre alter Mann ist in Berlin-Mitte von einer Tram angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Mittwochabend auf der Torstraße in Höhe Rosa-Luxemburg-Platz aus bisher ungeklärten Gründen auf das Gleisbett gelaufen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 38-Jährige wurde von einer Tram der Linie M8 erfasst. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 34-Jährige Tramfahrer blieb unverletzt.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Februar 2018 08:10 Uhr

Quelle: dpa

