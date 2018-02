Modellprojekt mit Schulkrankenschwestern: Zwischenbilanz

Zum Modellprojekt mit Schulkrankenschwestern an Schulen im Land Brandenburg wollen Fachleute heute eine Zwischenbilanz ziehen. Über die Ergebnisse werden Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und Sozialministerin Diana Golze (Linke) berichten. Seit vergangenem Jahr sind zehn sogenannte Schulgesundheitsfachkräfte im Land im Einsatz. Sie sollen bei Verletzungen oder Erkrankungen von Kindern schnell helfen und in Gesundheitsfragen beraten. Das reicht von der richtigen Ernährung, ausreichender Bewegung bis hin zur Früherkennung von Krankheiten. Zudem können chronisch kranke Kinder besser betreut werden. Das Modellprojekt läuft in Brandenburg und in Hessen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. Februar 2018 01:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen