dpa

Bus-Unfall: Schülerin und zwei Lehrerinnen im Krankenhaus

Eine Schülerin und zwei Lehrerinnen sind beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in Ostbrandenburg verletzt worden. Die drei Businsassen kamen am Dienstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine 30 Jahre alte Autofahrerin war aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Linienbus in Fürstenwalde (Oder-Spree) zusammengestoßen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. Februar 2018 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen