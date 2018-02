dpa

64-jähriger Mann stürzt in Therme und stirbt

Bei einem tragischen Unglücksfall ist ein 64 Jahre alter Mann in einer Therme in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ums Leben gekommen. Der Mann sei Dienstagabend um 19.50 Uhr mit Kopfverletzungen leblos im Außenbecken aufgefunden worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Nord, Dörte Röhrs. Der alarmierte Notarzt habe nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Nach ersten Ermittlungen sei der Mann offenbar beim Einstieg in das Becken auf der möglicherweise vereisten Treppe ausgerutscht und mit dem Kopf gegen den Beckenrand geprallt, berichtete Röhrs. Eine Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen. Bei dem Toten handele es sich um einen Besucher aus Nordrhein-Westfalen, erklärte die Sprecherin.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. Februar 2018 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen