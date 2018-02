dpa

Hertha droht Ausfall von Selke: Torunarigha wohl dabei

Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den FSV Mainz 05 der Ausfall von Davie Selke. Der 23 Jahre alte Angreifer fehlte am Dienstag beim Mannschaftstraining des Hauptstadtclubs wegen einer leichten Erkältung, wie Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Übungseinheit auf dem Schenckendorffplatz mitteilte. «Wenn es sich auch am Mittwoch nicht verbessert, könnte es eng für ihn werden», erklärte der Ungar.

Innenverteidiger Jordan Torunarigha steht den Berlinern am Freitag voraussichtlich zur Verfügung. Der Innenverteidiger, der beim 2:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag bei Bayer Leverkusen wegen einer Beckenprellung ausgewechselt worden war, absolvierte zwar nur eine individuelle Einheit, soll am Mittwoch aber wieder ins Teamtraining einsteigen. «Die Chance, dass Jordan spielt, liegt bei 90 Prozent», sagte Dardai.

Definitiv ausfallen wird gegen Mainz Karim Rekik. Der 23-jährige Innenverteidiger trainierte wegen anhaltender muskulärer Probleme auch am Dienstag nur individuell. Der Niederländer werde in dieser Woche noch nicht zur Mannschaft stoßen, erklärte Dardai.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Februar 2018 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen