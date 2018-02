Verkehrsverwaltung: Kostenloser ÖPNV «begrüßenswerte Idee«

Berlin (dpa/bb) - Einen kostenlosen Nahverkehr hält die Berliner Senatsverkehrsverwaltung grundsätzlich für «eine begrüßenswerte Idee». Es stellten sich aber einige Fragen, teilte Sprecher Matthias Tang mit. Demnach ist unklar, wer für die Einnahmeverluste aufkommt und welche Investitionen noch nötig werden.

Der Bund erwägt nach eigenen Angaben zusammen mit Ländern und Kommunen einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, um die Zahl privater Fahrzeuge in den Städten zu verringern. Das geht aus einem Brief an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor.