«MUF 2.0»: Neue Generation von Flüchtlingsdörfern geplant

Auf dem freien Wohnungsmarkt haben Flüchtlinge in der Hauptstadt kaum eine Chance. Aber sie können nicht ewig in Gemeinschaftsunterkünften bleiben. Besserung sollen modulare Wohnanlagen bringen.

Berlin (dpa/bb) - Berlin setzt bei der Flüchtlingsunterbringung auf eine neue Generation modularer Unterkünfte (MUF). Die «MUF 2.0» sollen eher klassischen Mehrfamilienhäusern ähneln und ausschließlich Wohnungen und Appartements umfassen, wie Integrationssenatorin Elke Breitenbach (Linke) sowie ihre Kollegen Katrin Lompscher (Wohnen) und Matthias Kollatz-Ahnen (Finanzen) am Mittwoch mitteilten. Perspektivisch sollen die neuen Unterkünfte auch Familien, Studenten oder Auszubildenden bezahlbaren Wohnraum bieten, hieß es weiter. Teilweise würden sie in neue Wohngebiete integriert.

Bislang sind 10 MUF der ersten Generation fertig und weitere 19 in Planung oder Bau. Sie bieten in Familienwohnungen und Zimmern, die mit je zwei Menschen belegt sind, Platz für 10 000 Flüchtlinge. Am Dienstag hatte der Senat beschlossen, in Kooperation mit den Bezirken weitere 25 solcher Unterkünfte zu errichten, die «MUF 2.0». Auch in diesen könnten einmal um die 10 000 Menschen leben.