Die Songauswahl für den ESC-Vorentscheid steht

Die Songauswahl für den diesjährigen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) steht fest. Die Bandbreite reiche dabei vom Popsong über die Klavierballade bis zur «Neuen Volksmusik», wie der zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag mitteilte.

Beim ESC-Vorentscheid werden demnach Xavier Darcy mit dem Song «Jonah», Ivy Quainoo mit «House On Fire», Ryk mit «You and I», Michael Schulte mit «You Let Me Walk Alone», Natia Todua mit «My Own Way» und voXXclub mit dem Titel «I mog Di so» antreten. Drei der Songs seien in einem sogenannten Song Writing Camp entstanden, bei dem sich die Künstler mit Textern, Komponisten und Produzenten getroffen hatten, hieß es.