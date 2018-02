dpa

Senat will Wohnungsbau in Berlin beschleunigen

Der Berliner Senat will Planung und Umsetzung von Wohnungsbauprojekten beschleunigen. Er beschloss dazu am Dienstag ein dreistufiges Verfahren, um Konflikte vor allem bei größeren Vorhaben rasch aufzulösen und den tatsächlichen Baubeginn zu ermöglichen. Wie Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) erläuterte, soll zunächst ein Expertenteam der bestehenden Wohnungsbauleitstelle versuchen, Probleme etwa mit dem Umweltschutz oder zwischen unterschiedlichen Beteiligten zu lösen. Gelingt das nicht, ist eine «Entscheiderkonferenz» am Zuge, in der verschiedene Verwaltungen vertreten sind. Findet auch dieser Kreis keine Lösung, soll der Senat entscheiden.

Neu an dem Verfahren sind Fristen, weil die Diskussionen nicht endlos dauern und Bauprojekte zügig beginnen sollen. Hintergrund der Regelung ist der Mangel insbesondere an bezahlbaren Wohnungen.

