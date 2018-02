S-Bahn-Linie 5 nach Zusammenstoß mit Auto unterbrochen

Berlin/Strausberg (dpa/bb) - Der Verkehr der S-Bahn Linie 5 zwischen Strausberg Nord und Strausberg Stadt ist am Morgen nach dem Zusammenstoß mit einem Auto unterbrochen worden. Die Fahrerin des Wagens wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Die Strecke soll einem Bahnsprecher zufolge noch bis 13.00 Uhr gesperrt sein. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet.

Nach Angaben des Sprechers fuhr die Frau gegen 9.30 Uhr mit ihrem Wagen gegen die Schranke des Bahnübergangs an der Hohensteiner Chaussee. Danach sei der einfahrende Zug der S 5 in Richtung Berlin-Westkreuz mit dem Auto kollidiert, hätte aber noch in den Bahnhof Strausberg Stadt einfahren können. Die rund 30 Fahrgäste seien unverletzt geblieben. Sie hätten den Zug teilweise über den Bahnsteig verlassen können, aus den hinteren Waggons seien sie evakuiert worden.