23-Jähriger baut Unfall mit Carsharing-Auto und flüchtet

Kurz nach einer Unfallflucht hat der Fahrer eines Carsharing-Autos im Gespräch mit Polizisten seine Beteiligung eingeräumt. Der 23-Jährige soll am Montagabend in Berlin-Spandau mit dem gemieteten Wagen ins Schleudern geraten und mit dem Auto einer 27-Jährigen kollidiert sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann fuhr demnach ohne anzuhalten auf dem Altstädter Ring weiter - auf der falschen Spur. Als ihm Autos entgegenkamen, wendete er. Mit Hilfe von Angaben zum Kennzeichen des Carsharing-Autos orteten Polizisten den Wagen schließlich in der nahegelegenen Kurzen Straße, wo auch der 23-Jährige stand. Er gab zu, in den Unfall verwickelt gewesen zu sein. Polizisten zogen den Führerschein ein.

