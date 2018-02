dpa

ALBA Berlin erwartet gegen Oldenburg einen harten Kampf

Drei Tage vor dem Pokal-Final-Four muss ALBA Berlin in der Basketball-Bundesliga noch gegen einen direkten Konkurrenten um eine gute Playoff-Platzierung antreten. Die Oldenburg Baskets gastieren am Mittwoch (18.45 Uhr) in der Arena am Ostbahnhof. «Das wird ein harter Kampf, weil Oldenburg sehr offensivstark ist», warnte Spielmacher Peyton Siva.

Zuletzt offenbarten die Berliner beim Erfolg in Jena einige überraschende Defensivprobleme. «Da müssen wir uns unbedingt steigern», forderte Siva. Einen Ausrutscher sollte sich der Tabellenzweite aus der Hauptstadt gegen den Tabellensechsten aus Sicht von Kapitän Niels Giffey nicht erlauben. «Es ist alles so dicht beieinander, da sollte man solche Spiele unbedingt gewinnen», sagte Giffey.

Das Spiel ist aber nicht nur für die Playoff-Platzierung wichtig, es ist auch die Generalprobe für den Pokal. «Deshalb müssen wir uns weiter steigern», betonte Siva. Doch bei ALBA steht der Pokal noch nicht im Fokus. «Derzeit denken wir nur von Spiel zu Spiel und versuchen zumindest kleine Verbesserungen vorzunehmen», erklärte Trainer Aito Garcia Reneses.

Trotz einiger Verletzungssorgen erzielte ALBA gute Ergebnisse: Die Albatrosse feierten in der Liga eine Serie von sechs Siegen. «Es ist gut, dass wir trotz vieler Verletzungen diese schwierigen Aufgaben lösen und den Playoffs von Woche zu Woche näher kommen», sagte Aito.

