Senat beschließt Umtauschprämie für ältere Diesel-Taxis

Berliner Taxibetriebe erhalten demnächst Fördergeld vom Land, wenn sie ältere Diesel-Fahrzeuge verschrotten und dafür umweltfreundliche Elektro- oder Hybridautos anschaffen. Das beschloss der Senat am Dienstag. Ziel ist es, schmutzige Diesel-Taxis der Klassen Euro 0 bis Euro 5 verstärkt aus dem Verkehr zu ziehen und damit für bessere Luft in der Hauptstadt zu sorgen. Die Umtauschprämie beträgt 2500 Euro pro Fahrzeug. Insgesamt stehen fünf Millionen Euro bereit. Das Geld reicht also für 2000 Taxis, etwa ein Viertel des Fahrzeugbestandes. Das Förderprogramm startet am 1. März und endet am 30. Juni. Hintergrund ist die zu hohe Stickoxidbelastung in der Stadt, die nicht zuletzt durch Dieselabgase verursacht wird.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Februar 2018 11:30 Uhr

