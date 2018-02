Frau schleudert mit Auto gegen Laterne und stirbt

Eine 40 Jahre alte Frau ist in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) mit ihrem Auto gegen eine Laterne geschleudert und ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war die Frau in der Nacht zum Dienstag kurz vor Mitternacht aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Laterne geprallt. Die Fahrerin wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 40-Jährigen feststellen.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Februar 2018 13:50 Uhr

Quelle: dpa

