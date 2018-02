Frau fährt gegen Laterne und stirbt

Eine 40 Jahre alte Frau ist in Eisenhüttenstadt mit ihrem Auto gegen eine Laterne gefahren und gestorben. Der Unfall ereignete sich kurz vor Mitternacht, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Warum die Frau gegen die Laterne fuhr, war zunächst unklar. Fest stehe, dass keine weiteren Menschen in den Unfall verwickelt waren, hieß es.

Letzte Änderung: Dienstag, 13. Februar 2018 06:50 Uhr

Quelle: dpa

